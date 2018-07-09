Юрлова-Перхт продолжит карьеру

Чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова-Перхт приняла решение продолжить карьеру, сообщает ТАСС со ссылкой на ее отца Виктора Юрлова. Биатлонистка была включена в состав сборной на сеон, но пропустила первый предсезонный тренировочный сбор.

- В следующем сезоне она точно будет выступать, а дальше посмотрим, - сказал Юрлов. - У нее не получилось попасть на Олимпиаду, неудовлетворенность прошлым сезоном подтолкнула ее к тому, чтобы поучаствовать еще в одном.

По словам отца спортсменки, июль она проведет в Австрии, на родине ее мужа Йозефа Перхта.

- Но она постоянно на связи с тренерским штабом сборной, который получает от нее всю необходимую информацию. Это было обговорено заранее. Ожидается, что к команде она присоединится в августе, - сказал Юрлов.