Юрлова-Перхт на пятом этапе Кубка мира испытывала проблемы с желудком

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт объяснила свое неудачное выступление на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге проблемами с желудком, которые, возможно, носили вирусный характер.

Этап в Рупольдинге проходил с 10 по 14 января. Юрлова-Перхт приняла участие в двух гонках – эстафете (седьмое место) и масс-старте (стала 22-й с тремя промахами на третьем огневом рубеже).

- Я не хотела выносить это на публику, но после Оберхофа у меня возникли некоторые проблемы с желудком, - цитирует "Р-Спорт" Юрлову-Перхт. - Возможно, это были проблемы вирусного характера, но, скорее, дело в том, что в Оберхофе не слишком хорошо с питанием. Оно хорошее для отеля, но совершенно неподходящее для того, чтобы назвать его спортивным: много жирного, сладкого, то есть того, что я в принципе не ем в последнее время. Приходилось целыми днями сидеть на овсянке, и организму просто не хватало питания, чтобы нормально восстанавливаться.

В Рупольдинге, видимо, это все и сказалось. К тому же я неделю не стартовала, пропускала индивидуальную гонку, так что не имела больших шансов выступить на том этапе хорошо.