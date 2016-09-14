Юрлова не пропустит сезон, несмотря на беременность

Личный тренер россиянки Екатерины Юрловой Виктор Юрлов отметил, что спортсменка постарается не пропустить предстоящий сезон, несмотря на роды, которые должны состояться в конце октября. Чемпионка мира 2015 года в настоящее время находится на сборе в Обертиллиахе, а в октябре приступит к тренировкам в Рамзау.

– График тренировок с учетом текущей беременности мы проговорили с Катей и руководством СБР еще в мае, – цитирует официальный сайт СБР Юрлова. – Дочь летом много общалась с Дорен-Абер. Они дружны, и Мари дала Кате немало полезных советов. Мы постараемся свести к минимуму перерыв в тренировочном процессе. Сейчас упор делается в основном на стрельбу стоя и на щадящие нагрузки. Однако лето в смысле тренировок прошло для нас полезно – поработали и вместе со многими сборными (Австрии, Норвегии, Финляндии – так что биатлонный мир в курсе грядущего пополнения в семье Юрловой-Перхт). Я считаю, все под контролем. В конце концов, если получилось у Дорен, то почему не может получиться у нас. Так что ни о каком пропуске сезона речи идти не может.