Юрлова и Волков стали победителями Рождественской гонки

Российские биатлонисты Екатерина Юрлова и Алексей Волков выиграли Рождественскую гонку в немецком Гельзенкирхене. Они стали победителями как масс-старта, так и гонки преследования.

Вторыми с отставанием 24 секунды стали чехи Ева Пушкарчикова и Ондржей Моравец. Третьими финишировали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

Отметим, что эта победа стала для российской команды первой с 2012 года.

Рождественская гонка

Масс-старт

1. ЮРЛОВА/ВОЛКОВ (РОССИЯ) – 33.29,8 (3 штрафных круга)

2. Пушкарчикова/Моравец (Чехия) – отставание 9,2 (4)

3. Бескон/Жаклин (Франция) - 9,7 (6)

4. Хаузер/Эберхард (Австрия) – 10,3 (7)

5. Хильдебранд/Лессер (Германия) – 30,8 (10)

6. Ф.Татизаки/М.Татизаки (Япония) – 36,7 (6)

7. Хорхлер/Доль (Германия) – 1.22,9 (9)

8. Кроуфорд/Грин (Канада) – 1.24,1 (9)

9. Оберхофер/Виндиш (Италия) – 1.40,8 (7)

10. Джима/Реш (Украина/Бельгия) – 1.44,7 (10)

Гонка преследования

1. ЮРЛОВА/ВОЛКОВ (РОССИЯ) – 33.21,4 (1 штрафной круг)

2. Пушкарчикова/Моравец (Чехия) – отставание 24,0 (2)

3. Хаузер/Эберхард (Австрия) – 43,5 (9)

4. Бескон/Жаклин (Франция) - 58,4 (8)

5. Джима/Реш (Украина/Бельгия) – 1.13,3 (4)

6. Хильдебранд/Лессер (Германия) – 1.13,5 (11)

7. Кроуфорд/Грин (Канада) – 1.13,7 (4)

8. Хорхлер/Доль (Германия) – 1.34,1 (4)

9. Оберхофер/Виндиш (Италия) – 2.00,4 (6)

10. Ф.Татизаки/М.Татизаки (Япония) – 2.08,4 (9)

Рождественская гонка. LIVE!