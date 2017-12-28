21:38 28 декабря | Биатлон

Юрлова и Волков стали победителями Рождественской гонки

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Российские биатлонисты Екатерина Юрлова и Алексей Волков выиграли Рождественскую гонку в немецком Гельзенкирхене. Они стали победителями как масс-старта, так и гонки преследования.

Вторыми с отставанием 24 секунды стали чехи Ева Пушкарчикова и Ондржей МоравецТретьими финишировали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.

Отметим, что эта победа стала для российской команды первой с 2012 года.

Рождественская гонка

Масс-старт

1. ЮРЛОВА/ВОЛКОВ (РОССИЯ) – 33.29,8 (3 штрафных круга)

2. Пушкарчикова/Моравец (Чехия) – отставание 9,2 (4)

3. Бескон/Жаклин (Франция) - 9,7 (6)

4. Хаузер/Эберхард (Австрия) – 10,3 (7)

5. Хильдебранд/Лессер (Германия) – 30,8 (10)

6. Ф.Татизаки/М.Татизаки (Япония) – 36,7 (6)

7. Хорхлер/Доль (Германия) – 1.22,9 (9)

8. Кроуфорд/Грин (Канада) – 1.24,1 (9)

9. Оберхофер/Виндиш (Италия) – 1.40,8 (7)

10. Джима/Реш (Украина/Бельгия) – 1.44,7 (10)

Гонка преследования 

1. ЮРЛОВА/ВОЛКОВ (РОССИЯ) – 33.21,4 (1 штрафной круг)

2. Пушкарчикова/Моравец (Чехия) – отставание 24,0 (2)

3. Хаузер/Эберхард (Австрия) – 43,5 (9)

4. Бескон/Жаклин (Франция) - 58,4 (8)

5. Джима/Реш (Украина/Бельгия) – 1.13,3 (4)

6. Хильдебранд/Лессер (Германия) – 1.13,5 (11)

7. Кроуфорд/Грин (Канада) – 1.13,7 (4)

8. Хорхлер/Доль (Германия) – 1.34,1 (4)

9. Оберхофер/Виндиш (Италия) – 2.00,4 (6)

10. Ф.Татизаки/М.Татизаки (Япония) – 2.08,4 (9)

Рождественская гонка. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (11)
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кузя23

Тренерским штабом сезон будем признан успешным.

06:02

Григорич

Не ожидал! А то бы смотрел вживую!

02:26

Beard

ЗА Россию! Beard,я бы не сказал,что среди худших.Лессер,Джима,Виндиш,Эберхард,Бескон,Доль-эти биатлонисты в своих сборных не худшие....хорошо!Начнём- Лессер да-7 в зачёте КМ,но Хильдебрант -21;Джима да-8,но Реш 54;Виндиш - 28,Оберхофер - 0 очков на КМ;Эберхард-18, и Хаузер - 33 ;да Бескон - 12,но Жаклин -55;да Доль -20,но Хорхлер - 49.Для полноты - 2 место у Пушкарчик - 34 на КМ и Моравец - 43 на КМ!....так у кого выиграли?

00:34

Гаттузо Крут!!!!!!#!

берд- хохлдомудак!

22:53 28 декабря

ksuxa

молодцы!

22:36 28 декабря

ЗА Россию!

Beard,я бы не сказал,что среди худших.Лессер,Джима,Виндиш,Эберхард,Бескон,Доль-эти биатлонисты в своих сборных не худшие.

22:28 28 декабря

ЗА Россию!

Молодцы!Хоть тут выиграли.Юрлова- на своем уровне,Волков в стрельбе крут,но по скорости-дно,как всегда.

22:24 28 декабря

Beard

Лучшие среди худших!

22:11 28 декабря

matvey2000

Испортили немцам праздник. Даже не победой как таковой, а отсутствием всякой интриги от старта до финиша.

22:09 28 декабря

shpasic

на классе!))

22:00 28 декабря

slovogospoda

Мда уж...Судя по-всему наши придумали какой-то допинг чтобы хорошо стрелять???

21:41 28 декабря