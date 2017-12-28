Юрлова и Волков стали победителями Рождественской гонки

Российские биатлонисты Екатерина Юрлова и Алексей Волков выиграли Рождественскую гонку в немецком Гельзенкирхене. Они стали победителями как масс-старта, так и гонки преследования.
Вторыми с отставанием 24 секунды стали чехи Ева Пушкарчикова и Ондржей Моравец. Третьими финишировали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.
Отметим, что эта победа стала для российской команды первой с 2012 года.
Рождественская гонка
Масс-старт
1. ЮРЛОВА/ВОЛКОВ (РОССИЯ) – 33.29,8 (3 штрафных круга)
2. Пушкарчикова/Моравец (Чехия) – отставание 9,2 (4)
3. Бескон/Жаклин (Франция) - 9,7 (6)
4. Хаузер/Эберхард (Австрия) – 10,3 (7)
5. Хильдебранд/Лессер (Германия) – 30,8 (10)
6. Ф.Татизаки/М.Татизаки (Япония) – 36,7 (6)
7. Хорхлер/Доль (Германия) – 1.22,9 (9)
8. Кроуфорд/Грин (Канада) – 1.24,1 (9)
9. Оберхофер/Виндиш (Италия) – 1.40,8 (7)
10. Джима/Реш (Украина/Бельгия) – 1.44,7 (10)
Гонка преследования
1. ЮРЛОВА/ВОЛКОВ (РОССИЯ) – 33.21,4 (1 штрафной круг)
2. Пушкарчикова/Моравец (Чехия) – отставание 24,0 (2)
3. Хаузер/Эберхард (Австрия) – 43,5 (9)
4. Бескон/Жаклин (Франция) - 58,4 (8)
5. Джима/Реш (Украина/Бельгия) – 1.13,3 (4)
6. Хильдебранд/Лессер (Германия) – 1.13,5 (11)
7. Кроуфорд/Грин (Канада) – 1.13,7 (4)
8. Хорхлер/Доль (Германия) – 1.34,1 (4)
9. Оберхофер/Виндиш (Италия) – 2.00,4 (6)
10. Ф.Татизаки/М.Татизаки (Япония) – 2.08,4 (9)
кузя23
Тренерским штабом сезон будем признан успешным.
06:02
Григорич
Не ожидал! А то бы смотрел вживую!
02:26
Beard
ЗА Россию! Beard,я бы не сказал,что среди худших.Лессер,Джима,Виндиш,Эберхард,Бескон,Доль-эти биатлонисты в своих сборных не худшие....хорошо!Начнём- Лессер да-7 в зачёте КМ,но Хильдебрант -21;Джима да-8,но Реш 54;Виндиш - 28,Оберхофер - 0 очков на КМ;Эберхард-18, и Хаузер - 33 ;да Бескон - 12,но Жаклин -55;да Доль -20,но Хорхлер - 49.Для полноты - 2 место у Пушкарчик - 34 на КМ и Моравец - 43 на КМ!....так у кого выиграли?
00:34
Гаттузо Крут!!!!!!#!
берд- хохлдомудак!
22:53 28 декабря
ksuxa
молодцы!
22:36 28 декабря
ЗА Россию!
Beard,я бы не сказал,что среди худших.Лессер,Джима,Виндиш,Эберхард,Бескон,Доль-эти биатлонисты в своих сборных не худшие.
22:28 28 декабря
ЗА Россию!
Молодцы!Хоть тут выиграли.Юрлова- на своем уровне,Волков в стрельбе крут,но по скорости-дно,как всегда.
22:24 28 декабря
Beard
Лучшие среди худших!
22:11 28 декабря
matvey2000
Испортили немцам праздник. Даже не победой как таковой, а отсутствием всякой интриги от старта до финиша.
22:09 28 декабря
shpasic
на классе!))
22:00 28 декабря
slovogospoda
Мда уж...Судя по-всему наши придумали какой-то допинг чтобы хорошо стрелять???
21:41 28 декабря