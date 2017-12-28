Юрлова и Волков – первые после масс-старта в Рождественской гонке

Российские биатлонистки Екатерина Юрлова и Алексей Волков финишировали первыми после масс-старта в Рождественской гонке. Они преодолели дистанцию, трижды промахнувшись и пробежав три штрафных круга.

Вторыми стали чехи Ева Пушкарчикова и Ондржей Моравец. Третьи – Анаис Бескон и Эмильен Жаклин из Франции.

Далее спортсмены пробегут гонку преследования. Россияне стартуют первыми, чехи уйдут на старт с отставанием 9,2 секунды.

Рождественская гонка

Масс-старт

1. ЮРЛОВА/ВОЛКОВ (РОССИЯ) – 33.29,8 (3 штрафных круга)

2. Пушкарчикова/Моравец (Чехия) – отставание 9,2 (4)

3. Бескон/Жаклин (Франция) - 9,7 (6)

4. Хаузер/Эберхард (Австрия) – 10,3 (7)

5. Хильдебранд/Лессер (Германия) – 30,8 (10)

6. Ф.Татизаки/М.Татизаки (Япония) – 36,7 (6)

7. Хорхлер/Доль (Германия) – 1.22,9 (9)

8. Кроуфорд/Грин (Канада) – 1.24,1 (9)

9. Оберхофер/Виндиш (Италия) – 1.40,8 (7)

10. Джима/Реш (Украина/Бельгия) – 1.44,7 (10)

Рождественская гонка. LIVE!