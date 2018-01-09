Юрлова, Бабиков и Цветков пропустят индивидуальные гонки в Рупольдинге

Тренерский штаб сборной России определил состав команды на индивидуальные гонки, которые состоятся в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге. Мужская гонка стартует 10 января в 16.20, женская - 11 января в 16.20.

В составе женской команды выступят Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. Екатерина Юрлова попустит эту гонку, но выступит в эстафете и масс-старте.

В мужской гонке примут участие Антон Шипулин, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин. Антон Бабиков и Максим Цветков отправились на подготовительный сбор в Италии, но заявлены на этап и могут принять участие в эстафете.