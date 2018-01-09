00:15 | Биатлон

Юрлова, Бабиков и Цветков пропустят индивидуальные гонки в Рупольдинге

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Тренерский штаб сборной России определил состав команды на индивидуальные гонки, которые состоятся в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге. Мужская гонка стартует 10 января в 16.20, женская - 11 января в 16.20.

В составе женской команды выступят Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. Екатерина Юрлова попустит эту гонку, но выступит в эстафете и масс-старте.

В мужской гонке примут участие Антон Шипулин, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин. Антон Бабиков и Максим Цветков отправились на подготовительный сбор в Италии, но заявлены на этап и могут принять участие в эстафете.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/58942/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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comarof.vas

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03:21

achuburov

и результат будет тот же!!!!!

01:08

Рига!!!

а смысл?:))Да весь мир хахатают.нет,ваши спортсмены нипричём.без ирониии.А то что ваши любимые чиновники встали в позу .....Вот ЭТО что-то.:))))

00:58