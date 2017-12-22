Юрий Шопин: "Шесть рубежей подряд без промахов – это не случайность"

Биатлонист Юрий Шопин, одержавший победу на "Ижевской винтовке" в составе Ульяновской области, отметил, что в гонке ему удалась стрельба, и рассказал, что в его семье ожидается пополнение.

– На откатке лыж сегодня было посложнее, чем в предыдущей гонке, потому что погода изменилась, – цитирует сайт СБР Шопина. – Но удалось справиться с этим. Достаточно легко сегодня отработал на ноль. Мы работаем над стрельбой, тренируемся. Шесть рубежей подряд без промахов – это не случайность.

О дальнейших планах говорить пока не готов. Теперь дело за тренерами, а наша работа – выступать на соревнованиях и тренироваться. Эти победы я хотел бы посвятить семье. В ближайшие дни у меня ожидается пополнение в семействе. Совсем недавно были дни рождения у бабушки и тещи. Надеюсь, что скоро будет день рождения у сына.