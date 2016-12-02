Юрий Шопин: "Эмоции от участия в Кубке мира трудно с чем-то сравнить"

Биатлонист сборной России Юрий Шопин после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде выразил удовлетворение участием в соревновании. Спортсмен показал 50-й результат.

– Я очень рад находиться здесь, мне нравится атмосфера, – приводит официальный сайт СБР слова Шопина. – Для меня все это впервые – такие эмоции трудно с чем-то сравнить, их нужно просто пережить каждому. Сегодня в гонке все мысли были нацелены на стрельбу, чтобы совершить как можно меньше ошибок. Возможно, это сказалось. Старался не идти чьим-то темпом. Был определенный настрой на гонку, исходя из своего самочувствия. Шум трибун не отвлекает, в Тюмени даже побольше зрителей бывает на всероссийских соревнованиях, так что не сказал бы, что в Эстерсунде очень много болельщиков. На рубеже не могу сказать, что был сильный ветер. Все ошибки были моими, я их видел, могу оценить каждый выстрел.

Перед началом сезона я не думал, что сразу попаду в основу. Планировал, что начну свои выступления на этапах Кубка IBU или даже Кубка России – страна большая, спортсмены сильные, можно ожидать все что угодно. Конкуренция у нас очень высокая, но это только помогает прогрессировать.