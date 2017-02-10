Юрий Кашкаров: "Поведение Фуркада выходит за рамки спорта"

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира в составе сборной СССР Юрий Кашкаров заявил, что французский биатлонист Мартен Фуркад неправильно поступил, начав говорить о проблеме допинга в России на примере Александра Логинова. Фуркад в "Инстаграме" опубликовал комментарий в отношении Логинова, которому напомнил о двухлетней дисквалификации за употребление допинга.
– Ранее в одной из социальных сетей Фуркад нелицеприятно высказался в адрес Логинова.
– Поведение Фуркада выходит за рамки спорта, – сказал Кашкаров. – Это его мнение. Мы ничего не можем с ним поделать. Все зависит от человеческих качеств спортсмена. Но все это не должно переходить в спортивную плоскость, для того чтобы борьба была чистой. А все, что за пределами соревнований, – это их личные отношения. Фуркад говорил о проблеме допинга на примере Логинова. Мы тоже говорим о том, что эта проблема существует, но не переходим на личности. С ней нужно бороться, но не такими методами. (Любовь КОНЯЕВА)
shu111
Don Miguel А меня крайне интересует наличие TUE у ведущих мировых спортсменов. А в ответ на это, те же "любопытные" иностранцы делают круглые глаза и лепечут про юрисдикцию IBU и неприкосновенность личной жизни) Так что ступайте любезный благородный дон, возьмите розги и высеките сами себя. И называйтесь вдова унтер-офицера мигеля)
18:15
ZL
Милая девушка, Логинов не мог опередить Фуркада, потому что закончил третий этап, а Фуркад уходил на четвёртый. Может быть вам лучше сосредоточиться на другом виде спорта?
17:26
Don Miguel
Ну, когда спортсмены, включая наших, подписали петицию к IBU об ужесточении мер в борьбе с допингом, никакой фамилии "Логинов" там не было. Вопрос с ним решенный, ни Фуркад, ни кто другой ничего сделать не сможет. Даже если он, как Пылева, завоюет золотую олимпийскую медаль. Закон обратной силы не имеет, это было в многих видах. Вопрос остается, а кто виноват в дисквалификации Логинова? Иностранцев это интересует, а у нас в СБР все невиновны, и капельницы с ЭПО ставил сам себе, и дозы определял, и "время выведения". Хотя, по специальности, он не врач, просто спортсмен, учащийся в спортивном институте.
14:00