Юрий Кашкаров: "Поведение Фуркада выходит за рамки спорта"

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира в составе сборной СССР Юрий Кашкаров заявил, что французский биатлонист Мартен Фуркад неправильно поступил, начав говорить о проблеме допинга в России на примере Александра Логинова. Фуркад в "Инстаграме" опубликовал комментарий в отношении Логинова, которому напомнил о двухлетней дисквалификации за употребление допинга.

– Ранее в одной из социальных сетей Фуркад нелицеприятно высказался в адрес Логинова.

– Поведение Фуркада выходит за рамки спорта, – сказал Кашкаров. – Это его мнение. Мы ничего не можем с ним поделать. Все зависит от человеческих качеств спортсмена. Но все это не должно переходить в спортивную плоскость, для того чтобы борьба была чистой. А все, что за пределами соревнований, – это их личные отношения. Фуркад говорил о проблеме допинга на примере Логинова. Мы тоже говорим о том, что эта проблема существует, но не переходим на личности. С ней нужно бороться, но не такими методами. (Любовь КОНЯЕВА)

Полное интервью Юрия Кашкарова