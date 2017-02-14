11:16 | БИАТЛОН

Юрий Кашкаров: "Нападки на Губерниева - попытка нас приструнить"

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Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира в составе сборной СССР Юрий Кашкаров не видит большой опасности в инциденте между комментатором Дмитрием Губерниевым и тренером сборной Чехии Ондржеем Рыбаржем.

– Чехи набросились на Дмитрия Губерниева, – сказал Кашкаров. – На мой взгляд, это одна из попыток нас приструнить. Не вижу во всей этой ситуации ничего серьезного. Дмитрий высказал свое мнение. Никаких нападок и уж тем более угроз со стороны Губерниева нет. (Любовь КОНЯЕВА)

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