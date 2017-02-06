Юрий Кашкаров: "Антидопинговые правила в биатлоне и так достаточно жесткие"

Олимпийский чемпион Юрий Кашкаров сомневается в необходимости ужесточения антидопинговых правил в биатлоне. По его словам, на данный момент они и так являются достаточно жесткими.

- На мой взгляд, антидопинговые правила в биатлоне не нуждаются в дополнительном ужесточении, - начал Кашкаров. - Они и так достаточно жесткие. С нашей экономикой штрафы могут стать весьма ощутимым изменением. Думаю, что далеко не каждый спортсмен может справиться даже с двухгодичным отстранением. И тем более, с денежными штрафами.

Эти правила придуманы для спортсменов, но они не всегда самостоятельно принимают решение. Как правило, за ним стоит врач, который предлагает эти препараты. А мы только спортсменов наказываем… Тот, кто становится инициатором употребления запрещенных препаратов, тоже должен быть наказан. (Любовь КОНЯЕВА)

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