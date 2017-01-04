13:12 4 января | БИАТЛОН

Юношеский и молодежный чемпионат мира вместо российского Острова пройдет в словацком Осрблие

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Юношеский и молодежный чемпионат мира по биатлону 2017 года пройдет в Осрблие (Словакия), информирует пресс-служба IBU. Турнир будет проходить с 22 по 28 февраля. В ближайшее время организация должна определиться с местом проведения этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени.

Напомним, ранее Россия отказалась от проведения соревнований. Союз биатлонистов России (СБР) посчитал невозможным принятие турниров во время разбирательства, связанного с биатлонистами, чьи имена были указаны в докладе следователя ВАДА Ричарда Макларена.

Какие турниры потеряла Россия

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Пух

ОСРБЛИЕ - в моём доме попрошу не выражаться!

17:01 4 января

alex_alex

И Осер, и блие ...

15:05 4 января

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