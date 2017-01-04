Юношеский и молодежный чемпионат мира пройдет в Осрблие вместо Острова в России

Юношеский и молодежный чемпионат мира по биатлону 2017 года пройдет в Осрблие (Словакия), информирует пресс-служба IBU. Турнир будет проходить с 22 по 28 февраля. В ближайшее время организация должна определиться с местом проведения этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени.

Напомним, ранее Россия отказалась от проведения соревнований. Союз биатлонистов России (СБР) посчитал невозможным принятие турниров во время разбирательства, связанного с биатлонистами, чьи имена были указаны в докладе следователя ВАДА Ричарда Макларена.

Какие турниры потеряла Россия