13:12 | БИАТЛОН

Юношеский и молодежный чемпионат мира пройдет в Осрблие вместо Острова в России

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Юношеский и молодежный чемпионат мира по биатлону 2017 года пройдет в Осрблие (Словакия), информирует пресс-служба IBU. Турнир будет проходить с 22 по 28 февраля. В ближайшее время организация должна определиться с местом проведения этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени.

Напомним, ранее Россия отказалась от проведения соревнований. Союз биатлонистов России (СБР) посчитал невозможным принятие турниров во время разбирательства, связанного с биатлонистами, чьи имена были указаны в докладе следователя ВАДА Ричарда Макларена.

Какие турниры потеряла Россия

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alex_alex

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