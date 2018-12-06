Юлия Джима: "Думаю, что буду продолжать в том же духе"

Украинская биатлонистка Юлия Джима после победы на этапе Кубка мира в Поклюке отметила, что этот успех не будет для нее последним в сезоне. Украинка выиграла индивидуальную гонку.

- Честно, еще в прошлом году ожидала, что буду первой в какой-нибудь гонке, - приводит "РИА Новости" слова Джимы. - Тогда не получилось, но в этом году ожидала победы. Рада, что с первой гонки это удалось. Это не последнее первое место в этом сезоне (смеется). Я в этом году очень много тренировалась и ставила большие цели на сезон. Думаю, что буду продолжать в том же духе.

Давно не стартовала в четвертой группе. Вчера было два варианта - либо первая, либо четвертая. Рискнула выбрать четвертую. Повезло (смеется).