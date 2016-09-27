Юлия Чекалева: "Я не бегаю кроссы на соревнованих, потому что у меня побаливают колени"

Россиянка Юлия Чекалева подчеркнула, что ей было сложно вновь втягиваться в работу после пропущенного сезона. Спортсменка довольна своим выступлением на соревнованиях в Тюмени.

- На недавних всероссийских соревнованиях в Тюмени ваш лучший результат - четвертое место. Расстроились?

- Конечно нет, я довольна. Все-таки я пропустила целый сезон, и втягиваться обратно в работу было очень сложно. Но сейчас физическое состояние становится лучше буквально с каждым днем. По ощущениям, я готова весьма неплохо.

- Гонки в Тюмени впервые прошли в формате мини-многодневки, по образу "Тур де Ски". Вам понравился такой креатив от организаторов?

- Лично я не смогла побороться за место в общем зачете, потому что одной из гонок был кросс. У меня побаливают колени, и кроссы на соревнованиях я не бегаю, только в тренировках. Раньше у нас вообще многие сильные спортсмены уезжали с соревнований после роллерных гонок и на кроссы не оставались. А теперь у них появился дополнительный интерес, стимул бороться до конца.

- Многие элитные лыжники не столь уверенно выступают на лыжероллерах, и наоборот, специалисты в роллерах зачастую далеко не так сильны, когда встают на лыжи.

- Нет, я довольно комфортно чувствую себя на роллерах. Не думаю, что я на роллерах слабее, чем на лыжах. (Наталья МАРЬЯНЧИК)