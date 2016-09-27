Юлия Чекалева: "Раньше брали кровь на лактат редко, а сейчас буквально на каждой развивающей тренировке"

Россиянка Юлия Чекалева подчеркнула, что подготовка к сезону под руководством Маркуса Крамера сильно отличается от той, к которой привыкла спортсменка. По ее словам, расписание занятий стало более детальным.

- К нынешнему сезону вы впервые готовились в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера. Насколько он изменил ваши тренировки?

- У Крамера абсолютно другая, чем я привыкла, система подготовки. Сейчас у меня есть четкий план буквально на каждый день, включая период между сборами. Нередко в этот период я продолжаю делать по две тренировки в день. Раньше же нам просто рекомендовали между сборами поддерживать форму, без конкретики. Мы много работаем в тренажерном зале, делаем статодинамические упражнения. Чувствую, что в силовом компоненте я добавила. А еще, с Крамером действительно интересно работать вместе. Я с нетерпением жду начала сезона, чтобы понять, какой результат принесут все эти перемены.

- Правда, что до Крамера вам на тренировках даже не мерили уровень лактата в крови?

- Раньше у нас, конечно, брали кровь на лактат, но очень редко, дай бог, раз в месяц. А сейчас тренер контролирует уровень лактата буквально на каждой развивающей тренировке. Если, например, было задание работать в третьей зоне интенсивности, по лактату можно отследить состояние организма и не дать завысить нагрузку, то есть перетренироваться.

- Что было самым сложным в тренировках с Крамером?

- Я бы назвала это скорее непривычным. Поначалу меня очень удивило, что на сборе нет дня отдыха. Раньше мы, например, шесть дней тренировались, потом день отдыхали. А тут, приезжаешь на сбор длиной дней в 18, а в плане нет ни одного полноценного дня отдыха. Могут быть несколько раз по полдня свободны, и все. Сначала было тяжело, но сейчас я уже настолько привыкла, что если выпадает полностью свободный день, начинаю думать: "Чем бы заняться? Может, потренироваться пойти?" Организм научился восстанавливаться и отдыхать во время длительных, медленных тренировок. (Наталья МАРЬЯНЧИК)