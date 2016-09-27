Юлия Чекалева: "Чемпионат мира и Олимпиада - два старта, ради которых я вернулась"

Россиянка Юлия Чекалева подчеркнула, что во многом в подготовке к сезону ей помогает Александр Легков. По словам спортсменки, олимпийский чемпион, играет важную роль в их тренировочной группе.

- Вы тренируетесь в одной группе с мужчинами, включая олимпийского чемпиона Александра Легкова. Что это дает в плане подготовки?

- Чисто с эмоциональной точки зрения это хорошо. Мальчики часто шутят, разряжают обстановку, порой подсказывают что-то в тренировках. Чисто в женском коллективе работать тяжелее.

- Конкретно Легков вам что-то подсказывает?

- Да, он рассказывал, как нужно себя вести перед гонкой, как правильно настраиваться на соревнования, и многое другое. На самом деле, Саша играет важную роль в нашей группе. Он работает с Маркусом уже далеко не первый год, знает его систему. Я же могу, например, неправильно понять смысл того или иного упражнения. Саша всегда подойдет, подскажет, как нужно.

- В этом году, в отличие от прошлого, будет чемпионат мира. Вы ставите для себя на нем какие-то конкретные задачи?

- Конечно. Сейчас чемпионат мира, через год уже Олимпиада. Это и есть два главных старта, ради которых я вернулась в спорт и оставила дома двоих детей. (Наталья МАРЬЯНЧИК)