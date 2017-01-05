19:47 | БИАТЛОН

Юлиан Эберхард: "Во время рождественских каникул работал над стрельбой"

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Австриец Юлиан Эберхард, ставший победителем спринтерской гонки, которая прошла в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, отметил тяжелые погодные условия. Эберхард рассказал, что ему удалось улучшить свои показатели в стрельбе.

– В декабре я заметил, что показываю отличное время на лыжне, поэтому во время рождественских каникул уделял стрельбе больше времени, чем обычно, – цитирует Biathlonworld Эберхарда. – Сегодня были сложные условия: много снега и сильный ветер. Было тяжело, но день для меня получился очень хорошим.

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Материалы REN-TV

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