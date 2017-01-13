20:23 | БИАТЛОН

Юлиан Эберхард: "Фуркад показал, кто тут босс"

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Биатлонист Юлиан Эберхард после завершения спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что у него не было шансов победить в этой гонке. Австриец занял второе место, попав на подиум во второй раз подряд в спринте. Эберхард был первым на этапе в Оберхофе.

- Сегодня я провел идеальную гонку, поэтому доволен, - приводит пресс-служба IBU слова Эберхарда. - Мартен Фуркад показал, кто тут босс. Так что шансов на победу у меня не было. Если честно, не ожидал, что у меня будет такая хорошая форма в январе. Пока я лучший в команде, но у австрийских ведущих спортсменов примерно одинаковый уровень.

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Материалы REN-TV

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