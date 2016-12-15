Йоханнес Бе: "Я поддерживаю дисквалификацию допингеров"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поддерживает идею француза Мартена Фуркада бойкотировать все турниры, пока Международный союз биатлонистов не дисквалифицирует российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.
– Это драматичная ситуация, – цитирует NRK Бе. – Они сейчас невиновны, так как официально ничего не доказано. Но, думаю, найдутся неопровержимые доказательства. Я поддерживаю дисквалификацию российских спортсменов.
norta30
Я не понимаю, вот наши журналисты берут у них интервью, задайте им вопрос про астму, как они отреагируют и запрыгают! А то прям герои, проснулись!!!! Журналисты, ау, где вы, задайте им неудобные вопросы!!!!
23:52 15 декабря
spetrov
А этот начал хорошо (так как официально ничего не доказано), а затем поплыл (но, думаю, найдутся неопровержимые доказательства). Т.е. еще ничего не доказано, но он уже верит. А по вопросам веры, как мы знаем, следует обращаться в церковь.
23:48 15 декабря
Andersen32
Норвеги, придурки вы все астматики. Гнать вас надо из спорта, если вы инвалиды.
23:35 15 декабря