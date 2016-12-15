Йоханнес Бе: "Я поддерживаю дисквалификацию допингеров"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поддерживает идею француза Мартена Фуркада бойкотировать все турниры, пока Международный союз биатлонистов не дисквалифицирует российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. В нем фигурирует 31 спортсмен, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.

– Это драматичная ситуация, – цитирует NRK Бе. – Они сейчас невиновны, так как официально ничего не доказано. Но, думаю, найдутся неопровержимые доказательства. Я поддерживаю дисквалификацию российских спортсменов.