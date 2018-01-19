Йоханнес Бе выиграл спринт в Антерсельве, Фуркад - второй, Шипулин - четвертый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве, несмотря один допущенный промах. Француз Мартен Фуркад, не допустил ни одного промаха, но стал вторым. Третьим финишировал немец Арнд Пайффер, четвертым - россиянин Антон Шипулин.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Й. Бе (Норвегия) - 23.19,3 (1)
2. М. Фуркад (Франция) - отставание 12,8 (0)
3. Пайффер (Германия) - 42,2 (0)
4. ШИПУЛИН (Россия) - 46,3 (1)
5. Жаклен (Франция) - 53,7 (0)
6. Биркеланн (Норвегия) - 1.07,8 (0)…
8. БАБИКОВ (Россия) - 1.27,8 (0)…
31. ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.10,7 (2)…
41. ЛОГИНОВ (Россия) - 2.22,2 (3)…
48. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 2.32,3 (3)…
53. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 2.39,0 (3)
staerswimmer23
Slim Taller, после предложения: на летней Олимпиаде 2014, сразу понимаешь, что дальше тоже враньё!
20:47
qhsub.56061
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
20:23
Don
Slim Taller, ну во-первых балабол факты в студию где это написано и кем, а во-вторых хорош употреблять тяжелые наркотические вещества, и в-третьих это российский сайт, не белорусский, ты ошибся адресом любитель заднеприводных)))
19:57
_Металлург_
ДМ0811....Похоже у жополиза от голода совсем крыша поехала, печенек давно не давали? Зови срочно Нуланд и вступай в банду Саакашвили. Или просто лизнуть никто не дает и ломка мучает?
19:25
Slim Taller
Алекс61,если-бы не был таким тупым,то посмотрел-бы в Интернете.На летней Олимпиаде 2014 года лишь 1% от участников использовали TUE. У белорусов,например, это были 5 из 143 (3,6%). У американцев - 15 из 558 (2,6%). Согласно опубликованной информации, по итогам 2015 года 11 российских спортсменов признаны астматиками,в том числе Легков и Черноус.В скандинавских странах среди населения заболеваемость астмой в 4 раза выше чем в России.Поэтому и спортсменов-астматиков чуть больше.
18:53
Don Miguel
Фу, как здесь дерьмово. Даже не хочется отмечать, что все наши, в отличие от дам, попали в завтрашние догонялки. Правда, ваш "единственный достойный ехать на ОИ" без очков. Да его туда еще и не пускают. А "самый недостойный" идет в КМ 4-м. Многие страны о таком и не мечтают.
18:53
FINIX
жек это чмока создал себе очередного клона. скучно ему в одиночку быть посмешищем.
18:36
Алекс61
неплохо-бы если бы кто нибудь давал инфорацию о теропевтических отклонениях призеров.когда устюгов выйграл тур де ски жустина ковальчик написала:-наконец-то выйграл чистый лыжник.хочется знать о биотлонистах-они чистые или астматики?
18:18
кузя23
ДМ0811 кузя23, уточню еще глубже: пойманные за руку допингеры и переставшие в результате этого жрать препары. 17:54_Из всех сегодняшних стартовавших биатлонистов я знаю одного пойманного за руку допингера, это Логинов. Кто остальные пойманные за руку?Или ты о Логинове все время говоришь во множественном числе?
18:04
ДМ0811
кузя23, уточню еще глубже: пойманные за руку допингеры и переставшие в результате этого жрать препары.
17:54
жек
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Понторезу с озера Шарташ --- горшок с кактусами!!!! ПЯТАЯ !!!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ПЯТНАДЦАТЬ!!!! ГОНОК!!!!!! АНТИ---ЗОЛОТАЯ ЭПОПЕЯ --- 36 ГОНОК!!!!!! 17:29====А что за новый клоун появился! Штаны мокрые смени)
17:49
кузя23
ДМ0811 кузя23Ю уточню: это удел допингеров из НашейРаши. 17:43_А как допингеры не могут справиться с недопингерами?Ведь они же должны всех выигрывать.Я не понимаю твоей логики.
17:49
ДМ0811
кузя23Ю уточню: это удел допингеров из НашейРаши.
17:43
shpasic
деревяха - не так уж и плохо.
17:34
кузя23
ДМ0811 Это удел допингеров - не попадать в медали. 17:32_Я правильно понял,что всего три недопингера были в гонке?Ну то есть медали взяли недопингеры,а все остальные это допингеры.
17:34
rusfed 2.0
Имхо, в Корее у Шипулина будет индивидуальная медаль. Форма у него идет по нарастающей, он и сейчас неплох и ходом, и стрельбой, а в Корее к тому же настоящая зима ожидается - глубоко минусовая и возможно даже ветреная. Чем зима зимнее, тем выше шансы у наших парней
17:32
ДМ0811
Это удел допингеров - не попадать в медали.
17:32
Andrey6201
Антошка-гуанопозорное
17:29
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Понторезу с озера Шарташ --- горшок с кактусами!!!! ПЯТАЯ !!!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ПЯТНАДЦАТЬ!!!! ГОНОК!!!!!! АНТИ---ЗОЛОТАЯ ЭПОПЕЯ --- 36 ГОНОК!!!!!!
17:29
Бней Иегуда
12-я победа Норвегии в сезоне!) Туристы-допингисты - 34 гонки без побед!))
17:25