Йоханнес Бе выиграл спринт в Антерсельве, Фуркад - второй, Шипулин - четвертый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве, несмотря один допущенный промах. Француз Мартен Фуркад, не допустил ни одного промаха, но стал вторым. Третьим финишировал немец Арнд Пайффер, четвертым - россиянин Антон Шипулин.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт, 10 км

1. Й. Бе (Норвегия) - 23.19,3 (1)

2. М. Фуркад (Франция) - отставание 12,8 (0)

3. Пайффер (Германия) - 42,2 (0)

4. ШИПУЛИН (Россия) - 46,3 (1)

5. Жаклен (Франция) - 53,7 (0)

6. Биркеланн (Норвегия) - 1.07,8 (0)…

8. БАБИКОВ (Россия) - 1.27,8 (0)…

31. ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.10,7 (2)…

41. ЛОГИНОВ (Россия) - 2.22,2 (3)…

48. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 2.32,3 (3)…

53. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 2.39,0 (3)

Антерсельва. Мужской спринт. LIVE!