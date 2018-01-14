Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Шипулин - 15-й

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он преодолел дистанцию с одним промахом. Эта победа стала для 24-летнего спортсмена шестой в личных гонках в этом сезоне.

Следом за Бе расположились французы Мартен Фуркад, Антонен Гигонна и Кантен Фийон Майе.

Россиянин Антон Шипулин финишировал 15-м с четырьмя промахами, Александр Логинов - 27-м с пятью.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Й. Бе (Норвегия) - 37.11,2 (1 шт. круг) (1)

2. М. Фуркад (Франция) - отставание 4,5 (2) (2)

3. А. Гигонна (Франция) - 8,4 (0) (0)

4. Фийон Майе (Франция) - 12,6 (1) (1)

5. Т. Бе (Норвегия) - 14,2 (1) (1)

6. Шемп (Германия) - 14,6 (1) (1)

15. ШИПУЛИН (Россия) - +01.02,9 (4) (5)

27. ЛОГИНОВ (Россия) - +02.23,2 (5) (5)