Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Шипулин - 15-й

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он преодолел дистанцию с одним промахом. Эта победа стала для 24-летнего спортсмена шестой в личных гонках в этом сезоне.
Следом за Бе расположились французы Мартен Фуркад, Антонен Гигонна и Кантен Фийон Майе.
Россиянин Антон Шипулин финишировал 15-м с четырьмя промахами, Александр Логинов - 27-м с пятью.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Й. Бе (Норвегия) - 37.11,2 (1 шт. круг) (1)
2. М. Фуркад (Франция) - отставание 4,5 (2) (2)
3. А. Гигонна (Франция) - 8,4 (0) (0)
4. Фийон Майе (Франция) - 12,6 (1) (1)
5. Т. Бе (Норвегия) - 14,2 (1) (1)
6. Шемп (Германия) - 14,6 (1) (1)
15. ШИПУЛИН (Россия) - +01.02,9 (4) (5)
27. ЛОГИНОВ (Россия) - +02.23,2 (5) (5)
- Антон Шипулин
- Мартен Фуркад
- Александр Логинов (биатлон)
- Йоханнес Бе
- Кантен Фийон Майе
- Антонен Гигонна
Александр Тильзитский
Куда с такими результатами, даже нейтралами позорить будут Россию....
18:29
Странник-777
Да уж дайте им мельдония. Смотреть тошно...
16:46
Serenky25
Наверное был сильный ветер и он не сориентировался.
15:32
Zakhary
Нормально, Антон. Прогресс виден. Жаль, что стрельба подвела.
15:30
Сутра Бодуныч
А ведь это только начало...на ОИ еще хуже будет...
15:26
alex1966
У Фуркада гематохроматоз. Прикольная генетическая дисфункция организма, у него в крови кислорода - как у дурака махорки. Гематохроматоз это очень серьёзное заболевание. При этой болезни вообще спорт противопоказан. Осложнения- сахарный диабет, инфаркт, цирроз печени и др. Фуркад должен быть практически инвалидом.
15:22
ALEKS49
Интересно бы послушать антошку-болтунишку. После эстафеты молотил языком как помелом.
15:12
Sinaron
Тупочмока, ты чему радуешься?
15:12
pahom-17
хе....с такими результатами не то что под белым флагом, там вообще делать нечего...взять и отказаться..один хрен там ничего не светит...хотя денег все одно заработают, даже не имея результата..
15:11
Джон....Сильвер
Slim Taller, Бней Иегуда,NOVZODUM NAMREBUG - дурачки, ей богу! Взрослеть ребята пора!
15:06
redgy
у фуркада что-то покруче коктейлей уротченкова
15:04
redgy
Slim Taller допинг-тим на пьедестале, все норм
15:03
Бней Иегуда
Антошка от всех убежать хотел, бгг.))
15:02
Florida9
Гройс сделал невозможное : опустил мужскую сборную до дна женской
14:59
Slim Taller
Классная гонка!Допинг-тим и не бежит и не стреляет.
14:57
Бней Иегуда
10-я победа Норвегии в сезоне!) Допинг-тим - 31 гонка без побед.))
14:57
alex1966
Рыжий на финише лежит а Фуркадишка как будто не бежал. Он 100 %, что-то колет себе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:55
NOVZODUM NAMREBUG
ВТОРАЯ!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВОСЕМНАДЦАТЬ!!!! ГОНОК!!!!! АНТИ--ЗОЛОТОЙ ПОЗОР ДОСТИГ 33 ГОНОК!!!!!!!
14:54