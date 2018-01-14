14:52 | Биатлон

Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге, Шипулин - 15-й

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Норвежец Йоханнес Бе стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он преодолел дистанцию с одним промахом. Эта победа стала для 24-летнего спортсмена шестой в личных гонках в этом сезоне.

Следом за Бе расположились французы Мартен Фуркад, Антонен Гигонна и Кантен Фийон Майе.

Россиянин Антон Шипулин финишировал 15-м с четырьмя промахами, Александр Логинов - 27-м с пятью.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Й. Бе (Норвегия) - 37.11,2 (1 шт. круг) (1)

2. М. Фуркад (Франция) - отставание 4,5 (2) (2)

3. А. Гигонна (Франция) - 8,4 (0) (0)

4. Фийон Майе (Франция) - 12,6 (1) (1)

5. Т. Бе (Норвегия) - 14,2 (1) (1)

6. Шемп (Германия) - 14,6 (1) (1)

15. ШИПУЛИН (Россия) - +01.02,9 (4) (5)

27. ЛОГИНОВ (Россия) - +02.23,2 (5) (5)

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Александр Тильзитский

Куда с такими результатами, даже нейтралами позорить будут Россию....

18:29

Странник-777

Да уж дайте им мельдония. Смотреть тошно...

16:46

Serenky25

Наверное был сильный ветер и он не сориентировался.

15:32

Zakhary

Нормально, Антон. Прогресс виден. Жаль, что стрельба подвела.

15:30

Сутра Бодуныч

А ведь это только начало...на ОИ еще хуже будет...

15:26

alex1966

У Фуркада гематохроматоз. Прикольная генетическая дисфункция организма, у него в крови кислорода - как у дурака махорки. Гематохроматоз это очень серьёзное заболевание. При этой болезни вообще спорт противопоказан. Осложнения- сахарный диабет, инфаркт, цирроз печени и др. Фуркад должен быть практически инвалидом.

15:22

ALEKS49

Интересно бы послушать антошку-болтунишку. После эстафеты молотил языком как помелом.

15:12

Sinaron

Тупочмока, ты чему радуешься?

15:12

pahom-17

хе....с такими результатами не то что под белым флагом, там вообще делать нечего...взять и отказаться..один хрен там ничего не светит...хотя денег все одно заработают, даже не имея результата..

15:11

Джон....Сильвер

Slim Taller, Бней Иегуда,NOVZODUM NAMREBUG - дурачки, ей богу! Взрослеть ребята пора!

15:06

redgy

у фуркада что-то покруче коктейлей уротченкова

15:04

redgy

Slim Taller допинг-тим на пьедестале, все норм

15:03

Бней Иегуда

Антошка от всех убежать хотел, бгг.))

15:02

Florida9

Гройс сделал невозможное : опустил мужскую сборную до дна женской

14:59

Slim Taller

Классная гонка!Допинг-тим и не бежит и не стреляет.

14:57

Бней Иегуда

10-я победа Норвегии в сезоне!) Допинг-тим - 31 гонка без побед.))

14:57

alex1966

Рыжий на финише лежит а Фуркадишка как будто не бежал. Он 100 %, что-то колет себе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14:55

NOVZODUM NAMREBUG

ВТОРАЯ!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВОСЕМНАДЦАТЬ!!!! ГОНОК!!!!! АНТИ--ЗОЛОТОЙ ПОЗОР ДОСТИГ 33 ГОНОК!!!!!!!

14:54