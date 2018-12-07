Йоханнес Бе возглавил общий зачет. Логинов поднялся на 24 позиции и приблизился к Фуркаду

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе возглавил общий зачет нового сезона, выиграв спринт на этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянин Александр Логинов, завоевавший бронзу, поднялся на 24 позиции и расположился на пятой строчке.

Матвей Елисеев занимает 22-е место, Дмитрий Малышко - 28-е, Евгений Гараничев - 33-е.

Общий зачет (м)

1 (7). Йоханнес Бе (Норвегия) - 96 (+60)

2 (8). Антонен Гигонна (Франция) - 88 (+54)

3 (3). Симон Эдер (Австрия) - 80 (+32)

4 (1). Мартен Фуркад (Франция) - 77 (+17)

5 (29). Александр Логинов (Россия) - 60 (+48)

6 (9). Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 59 (+27)

22 (20). Матвей Елисеев (Россия) - 35 (+14)

28 (12). Дмитрий Малышко (Россия) - 29 (0)

33 (36). Евгений Гараничев (Россия) - 24 (+19)

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