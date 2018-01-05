Йоханнес Бе: "Во время паузы работал над "лежкой", но именно она и не получилась"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе после спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что во время паузы работал над стрельбой лежа, однако она у него не получилась. Он также добавил, что ему нужно найти баланс.

Напомним, что Бе допустил два промаха на первой стрельбе. Он финишировал третьим с отставанием 10,2 секунды от француза Мартена Фуркада.

– Доволен ли я гонкой? И да, и нет. Ужасная погода, – сказал во флеш-интервью Бе. – Но поддержка болельщиков все компенсирует. Я рад стартовать после Нового года.

Во время паузы я работал над "лежкой", хотел быть более быстрым. Но не получилось. Сегодня, видимо, я был слишком быстрым. Надо найти баланс и быть лучше завтра.