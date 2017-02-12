Йоханнес Бе: "Тарьей отдал мне свою пару лыж, чтобы я имел больше шансов на медаль"

Норвежец Йоханнес Бе признался, что его брат Тарьей Бе отдал ему свои лыжи перед гонкой преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. В результате Йоханнес стал вторым, а Тарьей финишировал девятым.

– Это помогло мне в борьбе, – цитирует VG Бе-младшего. – Лыжи были безумно хороши. Разве что только у Бьорндалена они лучше катили. Мы часто делимся с братом мыслями по поводу лыж. Сегодня он отдал свою пару, которая была лучше, чтобы я имел лучшие шансы на медаль. Я бы сделал то же самое для него. Это наша сила – мы помогаем друг другу. Это дает нам преимущество. Думаю, что Тарьей мог бы быть впереди меня, если бы не промахнулся на последнем рубеже. А когда у него появляется шанс взять медаль… Это последний человек, с которым я хотел бы соперничать. Я рад, что он рядом со мной. Рад его возвращению. Он единственный, кому я желаю медали больше, чем себе.