Йоханнес Бе: "Очень рад тому, как складывается сезон, но я могу еще прибавить"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе отметил, что чувствует в себе силы улучшить свои результаты. Он также добавил, что с точки зрения статуса победа на Олимпиаде ценнее, чем в общем зачете Кубка мира.

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Бе взял 5 золотых медалей в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира, а также 2 серебряные и 1 бронзовую. В общем зачете Кубка мира он идет вторым после француза Мартена Фуркада.

– Стрельба на протяжении всего сезона была хорошей, но в паре последних гонок некоторые выстрелы попали не туда. Чувствую, что могу прибавить, – приводит Dagbladet слова Бе. – Я мыслю позитивно. Я очень рад тому, как складывается сезон, я все еще попадаю на подиум, хотя выступаю немного хуже, чем мог бы. Мне не очень нравится быть вторым или третьим, но я могу стрелять лучше и подняться на вершину пьедестала.

Олимпиада или общий зачет Кубка мира? Скорее всего, 50 на 50, или, может, 60 на 40 в пользу Игр. Это две разные вещи. Победа в Кубке мира означает, что ты был лучшим на протяжении более чем 30 гонок. Но с точки зрения статуса, думаю, олимпийское золото ценнее.