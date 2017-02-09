18:26 9 февраля | БИАТЛОН

Йоханнес Бе: "Могли бы сразиться с Францией, но я не закрыл мишень"

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе после финиша смешанной эстафеты отметил, что почувствовал усталость после своего старта в гонке. Норвегия заняла восьмое место, а сам Бе заработал один штрафной круг.

- Я чувствовал усталость после старта, я плохо стрелял, - приводит NRK слова Бе. - У меня не получилось закрыть мишени дополнительными патронами. Если бы я не получил штраф, то мы могли бы сразиться с Францией.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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джей

Слишком много сил потратил на интервью, говоря всякие гадости про Логинова. Вот и получил, что заслужил.

20:49 9 февраля

alex_alex

А с Россией?

18:33 9 февраля

shu111

А Логинов закрыл. А тебя, рыжий, с 8-м местом. Сраженец.

18:32 9 февраля

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