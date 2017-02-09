Йоханнес Бе: "Могли бы сразиться с Францией, но я не закрыл мишень"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе после финиша смешанной эстафеты отметил, что почувствовал усталость после своего старта в гонке. Норвегия заняла восьмое место, а сам Бе заработал один штрафной круг.

- Я чувствовал усталость после старта, я плохо стрелял, - приводит NRK слова Бе. - У меня не получилось закрыть мишени дополнительными патронами. Если бы я не получил штраф, то мы могли бы сразиться с Францией.