Йоханнес Бе: "Могли бы сразиться с Францией, но я не закрыл мишень"

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе после финиша смешанной эстафеты отметил, что почувствовал усталость после своего старта в гонке. Норвегия заняла восьмое место, а сам Бе заработал один штрафной круг.
- Я чувствовал усталость после старта, я плохо стрелял, - приводит NRK слова Бе. - У меня не получилось закрыть мишени дополнительными патронами. Если бы я не получил штраф, то мы могли бы сразиться с Францией.
джей
Слишком много сил потратил на интервью, говоря всякие гадости про Логинова. Вот и получил, что заслужил.
20:49 9 февраля
alex_alex
А с Россией?
18:33 9 февраля
shu111
А Логинов закрыл. А тебя, рыжий, с 8-м местом. Сраженец.
18:32 9 февраля