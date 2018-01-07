12:54 | Биатлон

Йоханнес Бе и Свендсен не выступят в эстафете в Оберхофе

3

Норвежцы Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен не выступят в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как сообщает NRK, оба спортсмена, становившиеся призерами в спринте и гонке преследования, решили сэкономить силы перед этапом в Рупольдинге.

Таким образом, в составе норвежской сборной выступят Ветле Кристиансен, Хенрик Л’Абе-Лунн, Ларс Хельге Биркеланн и Тарьей Бе. Начало эстафеты – в 16.30 по московскому времени.

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

ДМ0811

Хотя бы в тройку попасть - уже удача будет. При таких соперниках.

13:02

ДМ0811

Да еще и Фуркад не бежит....Да, Россия сегодня просто обязана быть первой! Если и этого не будет сегодня, тогда все, пиши-пропало...

13:01

ДМ0811

О, у наших допингистов появляется шанс на призы!

13:00