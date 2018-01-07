Йоханнес Бе и Свендсен не выступят в эстафете в Оберхофе

Норвежцы Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен не выступят в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как сообщает NRK, оба спортсмена, становившиеся призерами в спринте и гонке преследования, решили сэкономить силы перед этапом в Рупольдинге.
Таким образом, в составе норвежской сборной выступят Ветле Кристиансен, Хенрик Л’Абе-Лунн, Ларс Хельге Биркеланн и Тарьей Бе. Начало эстафеты – в 16.30 по московскому времени.
- Эмиль Хегле Свендсен
- Тарьей Бе
- Хенрик Л`Абе-Лунн
- Йоханнес Бе
- Ветле Кристиансен
- Ларс Хельге Биркеланн
ДМ0811
Хотя бы в тройку попасть - уже удача будет. При таких соперниках.
13:02
ДМ0811
Да еще и Фуркад не бежит....Да, Россия сегодня просто обязана быть первой! Если и этого не будет сегодня, тогда все, пиши-пропало...
13:01
ДМ0811
О, у наших допингистов появляется шанс на призы!
13:00