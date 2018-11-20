Йоханнес Бе: "Если бы моя жена была биатлонисткой и у нас был трейлер, может, я бы продержался так же долго, как Бьорндален"

Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бе выразил мнение, что причиной спортивного долголетия Оле Эйнара Бьорндалена были отношения с другими спортсменками. Восьмикратный олимпийский чемпион сперва состоял в браке с биатлонисткой Натали Сантер, а сейчас норвежец женат на другой биатлонистке Дарье Домрачевой.

- Копировать Бьорндалена? Этого никогда не произойдет. Бьорндален - вечный двигатель. У него вся жизнь в беге. Его бывшая жена Натали Сантер была биатлонисткой, Дарья Домрачева биатлонистка. У его был собственный трейлер, он практически жил на стрельбище. Со мной такого не будет. Если бы Хедда была биатлонисткой и у нас был бы трейлер, может, я бы продержался столько же, сколько он.

Бьорндален завершил карьеру по окончании нынешнего сезона в 44 года.