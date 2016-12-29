Яна Романова: "Уверена, что все мои пробы чистые"

Серебряный призер Олимпиады-2014 в эстафете Яна Романова уверена, что не нарушала антидопинговых правил. Ранее ВАДА предоставило IBU список из 31 российского биатлониста, якобы уличенных в употреблении допинга. IBU отстранил двоих от соревнований, а в отношении еще 29 открыл дисциплинарные дела. По версии итальянского издания La Gazzetta dello Sport, отстраненными спортсменами являются Романова и Ольга Вилухина.

- Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать, - цитирует ТАСС Романову. - Но глядя на все, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придется защищаться. Вопрос только в том, от чего защищаться - от царапин на пробирках?