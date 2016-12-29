Яна Романова: "Уверена, что все мои пробы чистые"

Серебряный призер Олимпиады-2014 в эстафете Яна Романова уверена, что не нарушала антидопинговых правил. Ранее ВАДА предоставило IBU список из 31 российского биатлониста, якобы уличенных в употреблении допинга. IBU отстранил двоих от соревнований, а в отношении еще 29 открыл дисциплинарные дела. По версии итальянского издания La Gazzetta dello Sport, отстраненными спортсменами являются Романова и Ольга Вилухина.
- Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать, - цитирует ТАСС Романову. - Но глядя на все, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придется защищаться. Вопрос только в том, от чего защищаться - от царапин на пробирках?
Буква Ё
Don, ты как болванчик китайский: "хохол-хохол-хохол-хохол". Пластинку заело или просто словарный запас русского языка бедный? Хотя что с тебя, узбека, взять
15:28
Don
Буква Ё, хохол-балабол, факты в студию, а если не можешь, то рот свой не открывай, займи его чем-нибудь привычным для тебя)))
15:23
Буква Ё
Don, тебе всюду хохлы мерещатся уже. Вообще все вокруг хохлы:) 6 миллиардов хохлов. И Макларен хохол. И Родченков хохол. И Эрдоган хохол. И Обама хохол. Угомонись, хряпни боярышника, поставь речь крошки Цахеса - новый год же скоро:)
15:20
YurovTheBest
с вадовскими козлами ни в чём нельзя быть уверенными
15:12
Don
Да и буковка, факты предоставь, какая скорость была у Романовой на её этапе по сравнению с остальными, и на каком месте она закончила свой этап? Давай балабол, поработай немножко, факты нам предоставь, а то вы, хохлы языком только горазды чесать)))
15:05
PitersS
В России сложились времена, когда порядочному с моральными устоями человеку трудно пробиться туда, куда пытаются попасть и хамы, мошенники, негодяи-люди, чья совесть, по причине ее отсутствия, не остановит их от нечистоплотных действий для достижения успеха. К сожалению, эти негодяи многим управляют сейчас в России, а пассивное население позволяет им стричь себя, как баранов. Допинг и весь спорт-это только вершина айсберга, а вся Россия ниже, укрыта под водой демагогии защитников таких порядков.
15:02
Don
Буква Ё, хохол-предатель,ты опять здесь, а ну-ка брысь под шконку)))
15:02
Буква Ё
Jigan1609, бегала как мертвая, вот только в эстафете на Олимпиаде внезапно понеслась. Уже тогда все понятно было.
14:57
Платошкин Андрей
Jigan1609 под столом!!! +100000. Ведь и правда, она умирала на дистанции. Какой там допинг??? Ну если только коктейль от уРодченкова: водка + пиво. Только так можно все объяснить. Да! И передавал коктейль сам уРодченков через дырку (диаметром равным пол-литровой бутылки) в стене. Как-то так!
14:48
Jigan1609
а ты буква Х, молчал бы, не умничал
14:29
Jigan1609
она же бегала как мертвая, какой допинг... если ток водяра
14:29
Буква Ё
И Романова, и Вилухина на удивление похоже говорят: "Уверена, что пробы чистые". Заметьте: говорят не "Я не принимала допинг", а "мои пробы чистые". Вроде бы похоже по сути, но, как говорится в одном анекдоте, есть один нюанс
14:21