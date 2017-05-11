Яна Герекова завершила карьеру

Словацкая биатлонистка Яна Герекова приняла решение о завершении карьеры. Она посетовала на проблемы со здоровьем, которые не позволят ей выступить в следующем сезоне.

– На такое решение повлияло мое здоровье, – цитирует TASR Герекову. – У меня проблемы с коленями, но не только. Я чувствую, что пришло время заканчивать. Олимпийский сезон всегда меня мотивирует. Но подготовка к Олимпиаде требует большой ответственности и абсолютного здоровья. Я рада, что смогла помочь женской команде попасть на Олимпиаду-2018, но продолжать не могу.