Все россиянки проиграли Мякяряйнен более минуты ходом

Татьяна Акимова, занявшая 15-е место в спринтерской гонке на этапе в Рупольдинге, на лыжне проиграла победительнице старта Кайсе Мякяряйнен 1 минуту и 17,5 секунд. Остальные российские спортсменки по чистой скорости не попали даже в 30 сильнейших: Глазырина (38-я, +1.44,8), Услугина (40-я,+1.48,8), Кайшева (52-я, +2.00,4), Подчуфарова (85-я, 2.48,1). При этом чисто отстрелявшая Подчуфарова на последнем круге уступила Мякяряйнен почти полторы минуты, опередив по скорости лишь восемь соперниц. (Кирилл БУРДАКОВ)