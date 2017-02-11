Врач сборной Норвегии: "У Свендсена упало давление на фоне усталости и высокой температуры"

Врач сборной Норвегии Петтер Соренсен отметил, что Эмилю Хегле Свендсену могло стать плохо из-за падения давления. Норвежец упал после финиша спринта на чемпионате мира в Хохфильцене и не мог прийти в себя на протяжении десяти минут, пока ему оказывали помощь.

– Сейчас он в отеле, ест и пьет, – цитирует NRK Соренсена. – Все выглядело так, словно у него упало давление на фоне усталости и высокой температуры воздуха. Ситуация неприятная, но сейчас все хорошо, обстановка благоприятна для восстановления.