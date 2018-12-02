Вопрос о выступлении Ильченко за сборную России будет решаться 15 декабря

Исполком IBU на заседании в Хохфильцене с 13 по 16 декабря решит вопрос о предоставлении биатлонистке Кристине Ильченко права на участие в международных стартах в составе сборной России. В 2015 году Ильченко приняла решение перейти в национальную команду Белоруссии, а перед нынешним сезоном решила вновь выступать за сборную России.

– Этот вопрос будет обсуждаться на исполкоме IBU в Хохфильцене 15 декабря, – приводит РИА Новости заявление пресс-службы IBU. – Необходимо решение исполкома.