15:11 | Биатлон

Вопрос о выступлении Ильченко за сборную России будет решаться 15 декабря

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Исполком IBU на заседании в Хохфильцене с 13 по 16 декабря решит вопрос о предоставлении биатлонистке Кристине Ильченко права на участие в международных стартах в составе сборной России. В 2015 году Ильченко приняла решение перейти в национальную команду Белоруссии, а перед нынешним сезоном решила вновь выступать за сборную России.

– Этот вопрос будет обсуждаться на исполкоме IBU в Хохфильцене 15 декабря, – приводит РИА Новости заявление пресс-службы IBU. – Необходимо решение исполкома.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/biathlon/20181202/1146816844.html

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