Волков завоевал серебро в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону

Россиянин Алексей Волков стал серебряным призером в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском. Он преодолел дистанцию за 23 минуты 17,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Первое место занял представитель Белоруссии Владимир Чепелин (23.13,5; 1 промах). Тройку лучших замкнул Томаш Гасилла из Словакии (23.20,0; 1).

Четвертое место занял еще один россиянин Александр Печенкин (+17,0; 2). Антон Шипулин стал седьмым (+44,4; 4), Максим Буртасов - девятым (+1.05,1; 0), а Александр Поварницын - 16-м (+1.16,5; 4).