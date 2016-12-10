Волков стал вторым в спринте в Риднауне-Валь-Риданне, Пащенко выиграл, но был диквалифицирован

Норвежец Фредрик Йессбакк выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Риднаун-Валь-Риданне. Вторым стал россиянин Алексей Волков, замкнул тройку австриец Давид Комац. Волков лидирует в общем зачете Кубка, на 14 баллов опережая идущего вторым Комаца.

Примечательно, что сразу двое представителей России – Петр Пащенко и Дмитрий Малышко – были дисквалифицированы организаторами. Спортсмены нарушили два пункта правил: 5.2 c (появление на старте с неправильным стартовым номером или без стартового номера) и 5.6 a (участие в соревнованиях при невыполнении необходимых условий и квалификационных требований для допуска к этим соревнованиям).

При этом Пащенко финишировал с лучшим временем.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Йессбакк (Норвегия) – 23.44,7 (1 шт. круг)

2. ВОЛКОВ (Россия) – отставание 7.9 (1)

3. Комац (Австрия) – 11.1 (0)

4. Семаков (Украина) – 14.0 (0)

5. Бегю (Франция) – 18.2 (1)

6. Вилляйтнер (Германия) – 28.9 (1)

7. МАХАМБЕТОВ (Россия) – 32.4 (0)

32. СУЧИЛОВ (Россия) – 1.32,9 (2)

44. ЛАТЫПОВ (Россия) – 1.55,2 (4)