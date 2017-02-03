Волков - первый в спринте в Брезно-Осрбли, Малышко - третий

Российский биатлонист Алексей Волков занял первое место в спринте на этапе Кубка мира в Брезно-Осрбли. Он преодолел десятикилометровую дистанцию за 24 минуты 41 секунду. Вторым стал норвежец Фредрик Йессбакк, отставший от него на 4,6 секунды. Замкнул тройку лидеров другой россиянин Дмитрий Малышко.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт 10 км
1. ВОЛКОВ (Россия) - 24.41,8 (0 штрафных кругов)
2. Йессбакк (Норвегия) - отставание 4,6 (0)
3. МАЛЫШКО (Россия) - 6,2 (1)
4. Кристейн (Чехия) - 18,7 (0)
5. МАХАМБЕТОВ (Россия) - 21,6 (0)
6. Т. Бе (Норвегия) - 25,6 (2)
13. СЛЕПОВ (Россия) - 49,1 (3)
15. ШОПИН (Россия) - 50,5 (0)
48. ПАЩЕНКО (Россия) - 2.59,1 (4)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2016-2017/events/1840_10_0/
sarkis1957
У Слепова опять сбился прицел....Досадно!
17:30 3 февраля
shpasic
а чего Бе не бойкотировал?
16:50 3 февраля
SVSH
Это не этап кубка мира- безмозглые бараны пишут
16:46 3 февраля