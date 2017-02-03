Волков - первый в спринте в Брезно-Осрбли, Малышко - третий

Российский биатлонист Алексей Волков занял первое место в спринте на этапе Кубка мира в Брезно-Осрбли. Он преодолел десятикилометровую дистанцию за 24 минуты 41 секунду. Вторым стал норвежец Фредрик Йессбакк, отставший от него на 4,6 секунды. Замкнул тройку лидеров другой россиянин Дмитрий Малышко.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. ВОЛКОВ (Россия) - 24.41,8 (0 штрафных кругов)

2. Йессбакк (Норвегия) - отставание 4,6 (0)

3. МАЛЫШКО (Россия) - 6,2 (1)

4. Кристейн (Чехия) - 18,7 (0)

5. МАХАМБЕТОВ (Россия) - 21,6 (0)

6. Т. Бе (Норвегия) - 25,6 (2)

13. СЛЕПОВ (Россия) - 49,1 (3)

15. ШОПИН (Россия) - 50,5 (0)

48. ПАЩЕНКО (Россия) - 2.59,1 (4)