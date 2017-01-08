22:17 8 января | БИАТЛОН

Волков и Гараничев выступят на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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Стал известен состав мужской сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге, сообщает официальный сайт СБР. На пятом этапе Кубка мира выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Евгений Гараничев. Гонки в Рупольдинге пройдут с 11 по 15 января.

Юрий Шопин поедет на следующий этап Кубка IBU.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2017/56775/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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болото

За какие успехи Волкова затащили сюда, на хрен он нужен тихоход,за какие заслуги, 9 место место в гонке преследования на IBU, в эстафете и без него есть кому бежать, Касперович все своих протеже таскает.Спортивный принцип хороший у них. Гнать Каспера к черту то Слепцову тащит теперь Волкова

08:09

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