Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете в Рупольдинге

Стал известен состав мужской сборной России на пятничную эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команду представят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Цветков и Бабиков пропустили вчерашнюю индивидуальную гонку и сегодня вечером должны приехать в расположение национальной команды.

По сравнению с эстафетой в Оберхофе, где россияне стали четвертыми, в составе сборной произошло одно изменение - Цветков заменил Александра Логинова.

Отметим, что именно в таком составе сборная России завоевала золото в эстафете на чемпионате мира-2017.

Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет в пятницу, 12 января, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.