Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете в Рупольдинге

Стал известен состав мужской сборной России на пятничную эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команду представят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
Цветков и Бабиков пропустили вчерашнюю индивидуальную гонку и сегодня вечером должны приехать в расположение национальной команды.
По сравнению с эстафетой в Оберхофе, где россияне стали четвертыми, в составе сборной произошло одно изменение - Цветков заменил Александра Логинова.
Отметим, что именно в таком составе сборная России завоевала золото в эстафете на чемпионате мира-2017.
Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет в пятницу, 12 января, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.
sarkis1957
Большой вопрос - форма Цветкова. Если он чудесным образом в неё "вошел", то тогда призрачный шанс есть.
00:46
Lars Berger
Только вперед, парни!
22:21 11 января
NOVZODUM NAMREBUG
А как же тренерский протеже сутулый, по совместительству ""отец молодой"", которому в ЖЁНИНУ мишень проще стрелять... Видимо, ТАМ ДИАМЕТР ПОБОЛЬШЕ.....
21:21 11 января
Andersen2
Судя по всему это состав на олимпийскую эстафету
21:08 11 января
Ded vsegda odet
Так больше не кого ставить, проснитесь.
20:39 11 января
За Россию без допинга!
А почему после той победы в эстафете Губерниев больше не бегал с микрофоном, чтобы гимн России спеть? Ах, да, побед же больше не было:( Тяжело без дюшеса...
20:12 11 января
NOVZODUM NAMREBUG
Не состав, а именины сердца!!!!!! Снайпер---пешеход, два фраерка, которых непонятно куда увозили. То ли от "ганджубарса" чистить, то ли --- наоборот.... Ну, и "лидер команды"" -- истеричка, которая ещё сама не решила, ехать или не ехать в Корею....
19:42 11 января