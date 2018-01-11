19:34 11 января | Биатлон

Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в эстафете в Рупольдинге

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Стал известен состав мужской сборной России на пятничную эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команду представят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Цветков и Бабиков пропустили вчерашнюю индивидуальную гонку и сегодня вечером должны приехать в расположение национальной команды.

По сравнению с эстафетой в Оберхофе, где россияне стали четвертыми, в составе сборной произошло одно изменение - Цветков заменил Александра Логинова.

Отметим, что именно в таком составе сборная России завоевала золото в эстафете на чемпионате мира-2017.

Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет в пятницу, 12 января, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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sarkis1957

Большой вопрос - форма Цветкова. Если он чудесным образом в неё "вошел", то тогда призрачный шанс есть.

00:46

Lars Berger

Только вперед, парни!

22:21 11 января

NOVZODUM NAMREBUG

А как же тренерский протеже сутулый, по совместительству ""отец молодой"", которому в ЖЁНИНУ мишень проще стрелять... Видимо, ТАМ ДИАМЕТР ПОБОЛЬШЕ.....

21:21 11 января

Andersen2

Судя по всему это состав на олимпийскую эстафету

21:08 11 января

Ded vsegda odet

Так больше не кого ставить, проснитесь.

20:39 11 января

За Россию без допинга!

А почему после той победы в эстафете Губерниев больше не бегал с микрофоном, чтобы гимн России спеть? Ах, да, побед же больше не было:( Тяжело без дюшеса...

20:12 11 января

NOVZODUM NAMREBUG

Не состав, а именины сердца!!!!!! Снайпер---пешеход, два фраерка, которых непонятно куда увозили. То ли от "ганджубарса" чистить, то ли --- наоборот.... Ну, и "лидер команды"" -- истеричка, которая ещё сама не решила, ехать или не ехать в Корею....

19:42 11 января