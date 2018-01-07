Вольфганг Пихлер: "По русской традиции я должен был бы выпить, но меня ждет дорога в Рупольдинг"

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер отметил, что Оберхоф – подходящее место для его команды. Он также добавил, что не будет праздновать успех сборной, а поедет на следующий этап в Рупольдинг.

Напомним, что мужская сборная Швеции стала победителем эстафеты, женщины заняли третье место.

– Верил ли я в успех команды на этом этапе? Оберхоф – это подходящее место для нас. 12 лет назад мы здесь уже побеждали, – сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" Пихлер. – Вчера сказал ребятам, чтобы были уверены в себе и в своей стрельбе.

Что буду делать вечером? По русской традиции должен был бы выпить, но меня ждет дорога в Рупольдинг.

Туман Оберхофа. В каких условиях стреляли участники мужской эстафеты