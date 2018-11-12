Вольфганг Пихлер: "Миру нужно больше таких людей, как Самуэльссон, тогда будет меньше войн"

Старший тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер поддержал биатлониста команды Себастьяна Самуэльссона, критиковавшего ВАДА за восстановление статуса РУСАДА. В прошлом сезоне Самуэльссон бойкотировал этап Кубка мира в Тюмени и призывал других биатлонистов поддержать его.

- Миру нужно больше таких людей, тогда у нас будет меньше войн, - цитирует Aftonbladet Пихлера. - Я был таким же раньше, говорил то, что думаю. Порой я чувствовл себя так же, как сейчас Себастьян. Мне нравятся люди со своим мнением.