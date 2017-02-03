Вольфганг Пихлер: "Комментарий Фуркада? Это глупо, пустая трата сил"

Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер заявил, что не согласен со сроком дисквалификации за применение ЭПО и уверен, что за такие нарушения нужно оставлять биатлонистов без спорта на четыре года. Ранее Мартен Фуркад в Instagram опубликовал нелестный комментарии в отношении Александра Логинова, которому напомнил о двухлетней дисквалификации за употребление допинга.

– Комментарий Фуркада? Это глупо, – цитирует Expressen Пихлера. – Закон есть закон. Я не хочу об этом говорить. Это проблемы Международного союза биатлонистов, он просто отстранил их на два года. Такие протесты – пустая трата сил. Вспомните о Сундбю. Он был отстранен за допинг, а теперь снова соревнуется. Такие правила. Наказание в два года – это ничто, слишком короткий срок. Но это то, что у нас есть. Они имеют право вновь бегать, что они и делают.

Вызвал бы я спортсмена после дисквалификации? Для меня не имеет значения. Если спортсмену позволено бегать, он должен бегать. Но речь не о том. Наказание должно быть больше. За ЭПО следует дисквалифицировать на четыре года или пожизненно. Применение ЭПО не сравнить с тем, что, например, было у Йохауг.