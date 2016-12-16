04:56 | БИАТЛОН

Вольфганг Пихлер: "Это посягательство на спорт"

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Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер прокомментировал информацию о допинге в российском биатлоне. Вчера Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, намечено на 22 декабря.

"Это посягательство на спорт", – цитирует sport.de Пихлера.

Напомним, с 2011 по 2013 год Пихлер работал в женской сборной России.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

А ведь сам тренером нашей сборной был.

06:40

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