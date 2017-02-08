Вольфганг Пихлер: "Если в докладе Макларена написана правда, то Россию нужно отстранить на год"

Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер призвал IBU к решительным мерам в отношении российской сборной. В докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утверждается, что на Играх в Сочи проводились манипуляции с российскими пробами, в том числе среди биатлонистов. Сегодня на конгрессе IBU будет рассмотрена петиция за борьбу с допингом, которую подписали более 170 спортсменов и тренеров, участвующих в Кубке мира. Основные требования петиции - увеличение срока дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил до восьми лет, штрафы и уменьшение квот на крупные турниры для федераций, чьи спортсмены нарушали правила.

- На Кубке мира уже все идет к бойкоту со стороны спортсменов, - цитирует morgenpost.de Пихлера. - Давление достаточно велико. Думаю, IBU должен будет принять меры. - IBU поддерживает огромное число стран финансово, и я надеюсь, что правила будут изменены. Тогда каждый задумается, стоит ли употреблять допинг.

Если ты попался, например, на эритропоэтине, должен быть дисквалифицирован пожизненно. Попался на допинге один - минус квота. Попалось два-три - годовая дисквалификация для всей страны. Если в докладе Макларена написана правда, если были манипуляции на Олимпиаде в Сочи, я вижу только один выход - отстранение России на год, включая Игры-2018.

Напомним, что Пихлер работал с женской сборной России с 2011 по 2014 год.