Вольфганг Пихлер: "Допингом в России занимается КГБ"

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер в интервью одному из шведских телеканалов заявил, что махинациями с допингом в России занимаются государственные органы. По словам тренера сборной Швеции, это КГБ и правительство.
В четверг стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Некоторые из списка уже отбыли дисквалификации, а некоторые завершили свою карьеру. IBU обещал рассмотреть эту информацию 22 декабря. После ее опубликования лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад призвал бойкотировать соревнования, если IBU не дисквалифицирует виновных в нарушениях россиян. Этот призыв поддержала сборная Швеции и спортсмены из других стран.
- Если у России отобрать чемпионат мира-2021 или наложить штраф, то это не станет большой проблемой для них, - приводит SVT слова Пихлера. - Но если они не смогут выступать, то это станет ощутимым ударом.
Я был уверен, что моя команда чиста. Я могу точно сказать, что всегда работал с чистыми спортсменами. Но то, что в России делают за кулисами... Это все идет от российской верхушки. Это работа КГБ и правительства. Это как криминальный роман про Джеймса Бонда. Я уверен в этом. Когда я был в России, то думал, что нахожусь в каком-то фильме про КГБ.
Напомним, Пихлер возглавлял женскую сборную России с 2011 по 2013 год, а в олимпийском сезоне-2013/14 работал с одной из двух групп подготовки биатлонисток.
mobile_actor
SergeyKa, от перемены букв суть не изменилась.
19:35
Lars Berger
Пихлер, разве не ты был тренером в "период 2011-2014"?! Бабки возвращай, не только спортсмены должны страдать... КГБ...)))
19:29
RW.irk
Бугага!)) А ниче так, что Глазырина, которая фигурировала в переписке Родченкова, была именно в команде Пихлера?))) Или че, завтра вслед за Йоханнесом и Мартеном будет давать опровержение и говорить, что неправильно перевели?))))
19:26
SergeyKa
Он, похоже, даже не знает, что КГБ уже больше 20-ти лет, как не существует. Сейчас есть ФСБ. Нужно меньше романов про шпионов читать.
19:16
Костариканец
П_о_в_а_р Нас раскрыли. Спасаемся в Ирландии. Пароль тот же "Спартак-чемпион". 17:58 ====== Милдронат скидываем Веселому. Пущай повеселится.
19:16
Andersen32
Пухлер с дуба рухнул, если КГБ, то это Путин, а правительство- Медведев и получается, что эти двое пичкают таблетками биатлонистов, а Мутко эти таблетки им подносит. Интересно сколько бабла это недоразумение поимело с СБР. Сумму в студию.
18:50
кузя23
И все это происходит на военных базах, в глухих сибирских местечках с труднопереводимыми названиями. Ну прям готовый сценарий для Голливуда Пихлер забацал,на коленке.
18:36
Союз Аполлонович
Дэбил
18:33
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Кстати,хорошее вью прочитал от Ферри.Не знаю,было оно ли на СЭ,другой ресурс не буду пиарить из за бана,просто погуглите Бьорн Ферри: «Я бы очень хотел увидеть прямой запрет на все медикаменты. Спорт – для здоровых людей»
18:24
Серёга СМ.sz
Ну как В 17 мгновений весны ..Во Плейшнер то.. убежал к себе на лыжах Слепцовой наверное ).... Лыжи верни гад )))
18:20
spetrov
Покайтесь публично, т.с.!
18:11
spetrov
Да, господин Пихлер, вам не позавидуешь. Подкармливали русских-то? А теперь свалить на KGB пытаетесь?
18:06
roxilane
KGB is watching you Pichler
18:03
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Да ещё конкретные его подопечные Зайцева и Романова под подозрением...Если уж всех дисквалить так и Пиха заодно.Так что,в его случае лучше молчать.
18:01
Джин Игнатов
Извиниться то легко ! Но все знают , значит правда прозвучала в его словах !
18:00
П_о_в_а_р
Нас раскрыли. Спасаемся в Ирландии. Пароль тот же "Спартак-чемпион".
17:58
spetrov
...Смотри, один раз уже перед белоруссами извинялся, перед русскими теперь придется.
17:58
Jaroslav-13 - McLaren - the best
КГБ? А может НКВД уж до деда Пихлера допытывалось?Лол
17:58
spetrov
psevdonim777, как минимум, курит. А то и того хлеще.
17:57
ДОЗВОН ГУБЕР
Бедный, бедный маразматичный дедушка..... Если ЕГО и в 2011--14 г.г. преследовал "призрак КГБ", то хрен его знает, какой "ганджубарс" вместо "правильных таблеток" ОН мог скармливать своим подопечным......
17:57
Весёлый©
О, пошла движуха. Весело, весело встретим Новый Год!
17:51
spetrov
...А вообще человек в интересной ситуации. Если посмотреть со стороны - либо наши принимали, и он знал, либо наши чисты. Вот что ему сейчас делать? :) Только бред нести и остается. :)
17:51
Veg Sneggi
уголовное дело за клевету и арест при въезде на территорию России. От Мккларена до Пихлера. Маккларену ваще - заснул в Европе, проснулся в Сибири в гипсе. И сразу на показания к доброму и злому следователю. США так действует, вывозя в свои тюрьму со всего мира, тожэе надо, а то чувствуя безнаказанность, что хотят то и наговаривают с какими последствиями
17:49
spetrov
Пихлер, чудо природы, по тебе психушка давно плачет.
17:49
L Osokin
лично Лаврентий Берия... только тссс...
17:47
Jean4
Пихлер, как же ты во всем этом участвовал то? Или ты как "голубой воришка", воровал и тебе было противно, но не воровать ты не мог? =)))
17:46
Тропическая гемангиома Мовсисяна
а еще у нас медведи на ядерным пультом сидят)))
17:44