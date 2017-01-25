16:52 25 января | БИАТЛОН

Внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля в Хохфильцене

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Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), на котором будут внесены изменения в антидопинговые правила организации, пройдет 8 февраля в австрийском Хохфильцене, информирует ТАСС. 

Решение провести внеочередной конгресс IBU принял в связи с требованием биатлонистов ужесточить работу организации по борьбе с допингом. Предложения были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов.

В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

Конгресс пройдет за день до старта чемпионата мира, который также пройдет в Хохфильцене

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3971581

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КОММЕНТАРИИ (4)
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vitvk

Первое и второе попадает под статью о нарушении прав человека в той же Европе. Причем при принятии даже новых правил момент отсчета будет вестись от даты утверждения,что не коснется ни Логинова,ни Старых. Правдоруб чем-то напоминает шакала из Маугли. Выложи фото - может похож...

18:26 25 января

кубань чемпион

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ И ЭТО -- правильно!!!! Озвучивают фамилии 7-ми допингёров и спокойно закрывают "ВСЮ ШАЙКУ кравца" в пределах одной страны года так на 3-4.... 17:05 Дебил, для тебя назвать фамилии , кто в этом списке?)))))))))))

17:39 25 января

PallMall

Будут стараться не допустить Логинова и Старых на Олимпийские игры и чемпионат мира, боятся, что их TU и легальный допинг, который они принимают, ничто по сравнению с русскими талантами.

17:13 25 января

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

И ЭТО -- правильно!!!! Озвучивают фамилии 7-ми допингёров и спокойно закрывают "ВСЮ ШАЙКУ кравца" в пределах одной страны года так на 3-4....

17:05 25 января

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Материалы других СМИ