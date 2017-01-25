Внеочередной конгресс IBU пройдет 8 февраля в Хохфильцене

Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), на котором будут внесены изменения в антидопинговые правила организации, пройдет 8 февраля в австрийском Хохфильцене, информирует ТАСС.
Решение провести внеочередной конгресс IBU принял в связи с требованием биатлонистов ужесточить работу организации по борьбе с допингом. Предложения были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов.
В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.
Конгресс пройдет за день до старта чемпионата мира, который также пройдет в Хохфильцене
vitvk
Первое и второе попадает под статью о нарушении прав человека в той же Европе. Причем при принятии даже новых правил момент отсчета будет вестись от даты утверждения,что не коснется ни Логинова,ни Старых. Правдоруб чем-то напоминает шакала из Маугли. Выложи фото - может похож...
18:26 25 января
кубань чемпион
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ И ЭТО -- правильно!!!! Озвучивают фамилии 7-ми допингёров и спокойно закрывают "ВСЮ ШАЙКУ кравца" в пределах одной страны года так на 3-4.... 17:05 Дебил, для тебя назвать фамилии , кто в этом списке?)))))))))))
17:39 25 января
PallMall
Будут стараться не допустить Логинова и Старых на Олимпийские игры и чемпионат мира, боятся, что их TU и легальный допинг, который они принимают, ничто по сравнению с русскими талантами.
17:13 25 января
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
И ЭТО -- правильно!!!! Озвучивают фамилии 7-ми допингёров и спокойно закрывают "ВСЮ ШАЙКУ кравца" в пределах одной страны года так на 3-4....
17:05 25 января