Вместе с тремя российскими биатлонистками на Украину сбежал их тренер

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак сообщил, что вместе с тремя россиянками, перебравшимися в сборную Украины, продолжит рабтать их тренер - Илья Лопухов. Ранее стало известно, что Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко планируют выступать в составе юношеской команды Украины.

"Лопухов продолжает работать с ними. Таже мы подключили и Валентину Шевченко (украинская лыжница - прим. "СЭ"). Насколько я знаю, после летнего чемпионата планируется, что спортсменки из национальной команды так же перейдут в юниорскую сборную. Таким образом мы будем формировать ближайшие резерв и готовиться к соревнованиям", - приводит biathlon.com.ua в Фэйсбуке слова Брынзака.

Ранее Лопухов работал в 43-й спортивной школе Москвы, которая воспитала Ольгу Зайцеву.