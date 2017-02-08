Владимир Якушев: "Тюмень снова может подать заявку на проведение ЧМ, если лишится этого права"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что регион снова подаст заявку на проведение ЧМ-2021, если лишится права на его проведение. Внеочередной конгресс IBU постановил исполкому организации обратиться к СБР с предложением добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года. В противном случае Тюмень лишится этого права автоматически.

– Если мы сейчас лишимся права проведения чемпионата, то у нас есть все основания выставлять свою кандидатуру на конгрессе 2018 года, – цитирует ТАСС Якушева. – Там будут выбираться столицы чемпионатов мира 2021 и 2022 годов. Мы уже прошли этот путь и знаем, как это, поэтому не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы завоевать это право. Но 2021 год является предпочтительным.

При этом надо быть до конца откровенными. То, что РУСАДА потеряло свою аккредитацию во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА), – серьезное ограничение, которое сказывается на проведении чемпионата мира. Пока РУСАДА не будет восстановлено, с проведением в России чемпионатов мира по всем видам спорта будут проблемы. Поэтому если до следующего конгресса РУСАДА не будет восстановлено, оснований на проведение чемпионата мира у нас не будет.

В соответствии с конституцией IBU должен был быть собран специальный конгресс в заранее установленные сроки и с заранее оговоренной повесткой, в которой был бы пункт о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира. Я больше чем уверен, что в таких условиях решение было бы принято в нашу пользу.