Владимир Якушев: "Решение о проведении ЧМ-2021 в Тюмени может отменить только конгресс IBU"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев считает, что исполком IBU не имеет права лишать Россию права проведения ЧМ-2021. Ранее конгресс IBU предложил российской стороне добровольно отказаться от проведения турнира, ответить СБР должен до 24 февраля, иначе исполком отнимет право проведения ЧМ-2021 в одностороннем порядке.

– Мы считаем решение нелегитимным, так как решение о проведении чемпионата мира в Тюмени принимал конгресс, а не исполком, поэтому решение может отменить только конгресс, – цитирует ТАСС Якушева.