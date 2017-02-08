19:47 8 февраля | БИАТЛОН

Владимир Якушев: "Решение о проведении ЧМ-2021 в Тюмени может отменить только конгресс IBU"

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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев считает, что исполком IBU не имеет права лишать Россию права проведения ЧМ-2021. Ранее конгресс IBU предложил российской стороне добровольно отказаться от проведения турнира, ответить СБР должен до 24 февраля, иначе исполком отнимет право проведения ЧМ-2021 в одностороннем порядке.

– Мы считаем решение нелегитимным, так как решение о проведении чемпионата мира в Тюмени принимал конгресс, а не исполком, поэтому решение может отменить только конгресс, – цитирует ТАСС Якушева.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4007431

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