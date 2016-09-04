13:55 | БИАТЛОН

Владимир Якушев: "Не факт, что в 2019 и 2020 годах этапы Кубка мира в России будут"

0
0
0

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что Россия рискует лишиться права принять этапы Кубка мира в сезонах-2018/19 и 2019/20. В ближайшие два года российские этапы точно пройдут.

- Сейчас складывается такая ситуация, что Европа настроена против России, те же самые рекомендации Международного олимпийского комитета, которые влияют на проведение в России международных соревнований, - цитирует ТАСС Якушева. - Ситуация такова, что заявки на проведение этапов Кубка мира, поданные до этого года, никто трогать не будет. Этапы Кубка мира в ближайшие два года будут проходить в России. А вот в 2019 и 2020 годах не факт, что это произойдет, диспозиция такова, что нынешняя ситуация не в нашу пользу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3592147

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ